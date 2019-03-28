Сына Киркорова взяли в академию «Барселоны»

Шестилетний сын известного российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова Мартин будет обучаться в академии «Барселоны».

Об этом сообщил сам певец в «Инстаграме». «Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы начинающие футболисты!» — написал он.

На сообщение Киркорова отреагировал аккаунт академии «Барселоны». От имени каталонского клуба было написано: «Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин — сын Филиппа Киркорова. Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: целеустремленность, амбиции, уважение, стойкость, дисциплинированность, сплочённость и скромность».

В ближайшее время в «Лужниках» «Барселона» планирует открыть ещё один филиал своей академии.