«Спартак» хочет выкупить тренировочную базу у Министерства спорта России

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить тренировочную базу возле стадиона «Открытие Арена» у Министерства спорта России и построить многофункциональный зал в Тушино.

«Сейчас мы планируем выкупить эту тренировочную площадку и использовать для тренировок основной и второй команд. Примерной цены пока нет.

Мы планируем построить многофункциональный зал на 12 тысяч зрителей. У нас есть разрешительный документ, проект. Комплекс будет в Тушино прямо напротив стадиона — на прилегающей территории. В Москве мало объектов многофункциональных, тем более такой ёмкости. Мы считаем, что рынком это будет воспринято позитивно, а экономическая эффективность объекта окажется интересной.

Свайное поле там уже забито. Теперь нужно года полтора, чтобы поднять фасад, поставить коробку и сделать инженерную начинку. В ближайшее время будем планировать это», — приводит слова Измайлова сайт телеканала «360».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах красно-белые набрали 33 очка. В следующем туре московская команда сыграет с «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 30 марта и начнётся в 16:30 мск.