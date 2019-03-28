Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

На официальном сайте «Барселоны» завершилось голосование за лучший гол в истории клуба.

В финальный раунд вышли три забитых мяча Лионелем Месси и один — Серхи Роберто. В итоге лучшим был назван гол аргентинца в ворота «Хетафе» в 2007 году (45% голосов). Второе и третье места в голосовании также достались голам в исполнении капитана «сине-гранатовых» — «Атлетику» в финале Кубка Испании 2015 года (28%) и «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году (16%). Мяч Серхи Роберто в ворота «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2017 года стал четвёртым (11%).

Видео доступно в «твиттере» «Барселоны».

Аргентинец уже получил награду от клуба и поблагодарил болельщиков, которые за него голосовали. Участие в голосовании на сайте «Барселоны» приняло свыше полумиллиона человек.