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«Барселона» интересуется вингером «Челси»

«Барселона» интересуется вингером «Челси»
Футбол / Англия

«Барселона» заинтересовалась вингером «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои, сообщает Daily Mail.

По информации издания, «сине-гранатовые» следят за ситуацией с будущим 18-летнего игрока «пенсионеров», который отказывается продлевать контракт с клубом. Если стороны так и не достигнут согласия по условиям нового соглашения, каталонцы будут готовы вступить в борьбу за футболиста, чтобы подписать его бесплатно в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне в составе первой команды «Челси» Хадсон-Одои сыграл 19 матчей. В них он отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. На игрока также претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

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