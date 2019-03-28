Участие Роналду в первом матче против «Аякса» находится под вопросом

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сегодня в Турине 34-летний нападающий прошёл ещё одно медицинское обследование. Его итоги официально объявлены не были. Однако известно, что португалец точно пропустит ближайшие две игры чемпионата Италии — с «Эмполи» и «Кальяри», а также, с большой долей вероятности, встречу 31-го тура Серии А с «Миланом». Его участие в первом поединке четвертьфинала ЛЧ остаётся под вопросом.

Роналду получил травму бедра в составе сборной Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Сербией. Ранее он уже прошёл медицинское обследование в Лиссабоне и Барселоне.