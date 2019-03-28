Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ожидает снова выиграть Премьер-лигу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о задачах клуба.

«Мы будем двигаться шаг за шагом, не собираемся вносить радикальные изменения. «Манчестер Юнайтед» — большой клуб, с традициями. Знаю, мы будем успешными, но всё нужно делать постепенно.

Ожидаем снова выиграть Премьер-лигу. «Юнайтед» привык это делать. В прошлом мы много раз становились чемпионами Англии. Не можем ждать слишком долго, но это не произойдёт сразу», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 30 матчах «красные дьяволы» набрали 58 очков. В следующем туре команда Уле-Гуннара встретится с «Уотфордом». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 30 марта в 18:00 мск.