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Бывший игрок сборной СССР скончался после продолжительной болезни

Бывший игрок сборной СССР скончался после продолжительной болезни
Футбол / РПЛ

Сегодня, 28 марта, скончался бывший защитник сборной СССР Владимир Басалаев, сообщает официальный сайт московского «Динамо».

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Бывшему футболисту было 73 года. Где и когда его похоронят, станет известно позже.

В бытность игроком Басалаев выступал за «Трудовые резервы» (Курск) и московские «Локомотив» и «Динамо». В составе сборной СССР сыграл два матча.

По окончании карьеры футболиста Басалаев работал на различных должностях в ВФСО «Динамо». В общей сложности там он проработал 41 год. В составе «Динамо» принимал участие в финальном матче Кубка обладателей кубков с клубом «Глазго Рейнджерс» — встреча завершилась победой шотландского клуба со счётом 3:2.

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