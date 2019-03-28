«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн

Каталонская «Барселона» в следующее летнее трансферное окно попытается продать полузащитника команды Малкома. Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что в услугах 22-летнего бразильца заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Ливерпуль».

Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры полузащитник не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, приняв участие в 8 матчах. В Лиге чемпионов футболист записал в актив 1 мяч в 1 встрече. Ещё 2 гола он забил в 5 играх Кубка Испании.

Турнирную таблицу испанского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».