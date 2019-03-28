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Алаба и Юмтити — главные трансферные цели «Арсенала»

Алаба и Юмтити — главные трансферные цели «Арсенала»
Футбол / Англия

Защитники Давид Алаба («Бавария», Германия) и Самуэль Юмтити («Барселона», Испания) стали главными трансферными целями лондонского «Арсенала» на ближайшее лето, сообщает The Independent.

По информации издания, в стане «канониров» излучают оптимизм относительно возможности подписания австрийца и француза. Заполучить Алабу лондонскому клубу может помочь обновление состава, которое затеяли в «Баварии». Юмтити может решиться на смену клубной прописки ввиду потери места в стартовом составе каталонцев. В летнее трансферное окно «Арсенал» планирует осуществить до пяти приобретений.

Трансферная стоимость Алабы оценивается в € 55 млн, Юмтити — € 70 млн. Оба являются основными игроками своих национальных команд.

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