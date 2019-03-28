«Бавария» перебила предложение «Барселоны» по де Лигту

Будущее защитника «Аякса» Матайса де Лигта всё ещё остаётся неопределённым.

Как информирует sport.es, фаворитом в борьбе за 19-летнего игрока до недавнего времени считалась «Барселона». Этому способствовали хорошие отношения каталонцев с амстердамским клубом, а также желание футболиста продолжить карьеру именно на «Камп Ноу». Однако помешать этому трансферу может «Бавария», которая также заинтересована в услугах голландца. При этом сумма, предлагаемая мюнхенским клубом, существенно превышает заявленную ставку «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне в 42 матчах за «Аякс» де Лигт стал автором четырёх результативных ударов, а также двух голевых передач. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет € 70 млн.