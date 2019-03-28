Одриосола: Бэйл отлично знает испанский, просто стесняется на нём разговаривать

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола поддержал одноклубника Гарета Бэйла.

«Бэйл находится в отличной форме. Он прекрасно сыграл в матче с «Сельтой». Гарет много работал и очень мотивирован.

Он отлично знает испанский, просто стесняется на нём разговаривать. Не считаю, что в этом есть что-то ненормальное. Я разговариваю с ним и на английском, и на испанском, без каких-либо различий.

Бэйл полностью предан «Реалу». Фанат клуба и всегда делал ради него всё. Гарет — отличный игрок, не думаю, что мне нужно это повторять. Он выделяется темпом, мощью и точностью.

Травмы? Никто их не выбирает. Одни игроки более подвержены повреждениям, другие — менее. Но Бэйл упорно работает в зале, чтобы позаботиться о себе», — приводит слова Одриосолы La Galerna.

Напомним, ранее защитник «Реала» Марсело сказал, что общается с Гаретом на английском языке, поскольку валлиец не знает испанского.