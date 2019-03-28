Аспиликуэта: Канте — самый смешной игрок «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о хавбеке Н'Голо Канте и других партнёрах по команде.

«Не знаю, кто больше шутит, но самый смешной — Н’Голо. Он всегда что-то делает, потом рассказывает, что делал дома или забыл сделать, или когда куда-то опоздал. Есть парочка таких вещей, когда Канте что-то рассказывает, и ты смеешься вместе с ним, потому что не ожидаешь, что он может такое сделать.

Самый молчаливый? Рубен Лофтус-Чик очень молчаливый. Уже давно с ним играю. Он тренируется с нами с 17 лет, и всё ещё очень скромный. Рубен никогда не разговаривает громко. Хотя и вырос, он остаётся скромным парнем.

Антонио Рюдигер — самый громкий в команде. Его всегда слышно! В раздевалке, на поле или за столом — всегда знаешь, где он», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба «Челси».