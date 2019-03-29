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Вице-президент «Барселоны»: не будем тратить сумасшедшие деньги на новых игроков

Вице-президент «Барселоны»: не будем тратить сумасшедшие деньги на новых игроков
Футбол / Испания

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре заявил, что в летнее трансферное окно «Барселона» не будет тратить огромных сумм на подписание новых игроков.

«Во-первых, мы выслушаем, чего хочет тренерский штаб. Тем не менее, мы не будем тратить сумасшедшие суммы на подписание новых футболистов, если мы не сможем себе этого позволить», — приводит слова Местре sport.es.

Самыми дорогими приобретениями каталонского клуба стали трансферы Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии». За бразильца «сине-гранатовым» пришлось выложить € 135 млн. Француз обошёлся «Барселоне» на € 15 млн дешевле. Первый был подписан зимой 2018 года, второй перебрался на «Камп Ноу» летом 2017 года.

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