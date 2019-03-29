Медведев: собираюсь посмотреть в глаза главному продюсеру канала Z+

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил первый выпуск шоу на клубном онлайн-канале Z+.

«Я могу от всей души сказать: мне не понравилось. Идея была хорошая, а её реализация оказалась скверноватой. Я не буду использовать ненормативную лексику, хотя мог бы. Поэтому мы взяли дополнительное время для подготовки ко второму выпуску в день принципиального и важного с точки зрения борьбы за чемпионство матча с «Локомотива». Уверен, это будет ярко, интересно и без пошлости. И всё-таки дерзко, как Дзюба.

Поменяются ли сценаристы? Шансы на исправление должны даваться всем. Что, Кокорину тоже не дадим шанса исправиться. Двойные стандарты не нужны. Я лично буду контролировать сценарий и разговаривать с участниками программы. У нас есть творческий потенциал, вы хорошо знаете это по «Зенит ТВ». Что касается Игоря Порошина, то я не был знаком. Собираюсь познакомиться и посмотреть ему в глаза», — сказал Медведев во время встречи с болельщиками «Зенита».