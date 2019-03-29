В форме «Зенита» не будет фиолетового цвета

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев во время встречи с болельщиками сказал, что в форме команды не будет фиолетового цвета.

«Появление фиолетовых футболок «Зенита»? Ответ очень простой: фиолетового цвета в форме не будет», — сказал президент клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, некоторые болельщики «Зенита» негативно отреагировали на третий комплект формы нынешнего сезона, который выполнен в фиолетовом цвете.

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака набрала 41 очко. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта и начнётся в 14:00 мск.