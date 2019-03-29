Президент «Зенита»: голос клуба, приносящего очки стране, должен быть услышан

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался о существующей проблеме лимита на легионеров в РПЛ.

«Что будет с лимитом на легионеров? Лимит — очень серьёзная проблема. Надеюсь, его обсуждение будет продолжено. Опрометчивые действия могут привести к тяжёлым последствиям: ударить по конкурентоспособности наших клубов. Мы начнём терять очки в еврокубковом рейтинге. Думаю, новый президент РФС Александр Дюков очень хорошо сознаёт эту проблему. Мы хотим вести диалог с РФС. Голос клуба, который зарабатывает очки для страны, должен быть услышан», — сказал Медведев во время встречи с болельщиками «Зенита».

Согласно действующему лимиту, в заявке команды на матч РПЛ может находиться не более шести легионеров.