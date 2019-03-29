Медведев: шутки про «бомжей» на канале «Зенита»? Ирония авторов была неуместной

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил некоторые шутки, сказанные гостями первого выпуска шоу на клубном онлайн-канале Z+.

«Шутки про «бомжей» на клубном канале? Видимо авторы, которые находятся во всероссийском розыске, хотели показать чувство иронии, используя «фишки» поросят и бомжей. Но в данном случае ирония была неуместной. Пока все отказываются брать ответственность на себя», — сказал Медведев во время встречи с болельщиками «Зенита».

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака набрала 41 очко. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта и начнётся в 14:00 мск.