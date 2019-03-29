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Медведев: Халк хочет обратно в «Зенит»? После Китая я тоже захотел бы вернуться

Медведев: Халк хочет обратно в «Зенит»? После Китая я тоже захотел бы вернуться
Футбол / РПЛ

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о желании нападающего китайского «Шанхай СИПГ» Халка вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

«Рассматриваем ли мы возможность возвращения Халка, который, по слухам, хочет обратно? Вы про ветеранскую команду «Зенита»? Есть хорошая поговорка: в одну реку трудно войти дважды. Мы помним, как он здесь играл и забивал. Но он три или четыре года в Китае. После Китая я тоже захотел бы вернуться», — сказал Медведев во время встречи с болельщиками «Зенита».

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака набрала 41 очко. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта и начнётся в 14:00 мск.

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