Станция «Новокрестовская» может быть переименована в «Зенитовскую» до конца года

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с переименованием станции метро, расположенной у клубного стадиона «Газпром Арена».

«Я не буду говорить, что вопрос с переименование станции метро решён, но мы очень далеко продвинулись в вопросе того, чтобы переименовать её в „Зенитовскую“. Если вы поддержите, добьёмся этого до конца года», — сказал Медведев во время встречи с болельщиками «Зенита».

Строительство станции метро «Новокрестовская» велось специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил в 11 российских городах на 12 стадионах. Её официальное открытие состоялось 26 мая 2018 года — накануне празднования дня города. Станция расположена на Крестовском острове.