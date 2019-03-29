«Тоттенхэм» провёл первую тренировку на новом стадионе

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» вчера, 28 марта, провёл первую тренировку на новом стадионе, вмещающем 62 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба клуба.

Видео доступно на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».

Матч 31-го тура английской Премьер-лиги со столичным «Кристал Пэлас» станет для «шпор» первым на новой арене. Встреча состоится 3 апреля и начнётся в 21:45 мск.

С 1899 по 2017 год «Тоттенхэм» выступал на стадионе «Уайт Харт Лейн», который позже был демонтирован. Сезон-2017/18, а также игры нынешней кампании лондонский клуб проводил на «Уэмбли».

«Шпоры» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 30 матчах команда Маурисио Почеттино набрала 61 очко. В активе «Тоттенхэма» 20 побед и 1 ничья.