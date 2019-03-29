Орлов: Кузяева заменить можно, не самый важный для «Зенита» игрок

Спортивный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос «Насколько Кузяев важный для нынешнего «Зенита» игрок»? Ранее Далер получил травму.

«Не самый важный. Я даже не знаю, кого самым важным назвать в «Зените»? Сейчас «Зенит» — команда-звезда. Каждый вкладывает себя. Сердар Азмун здоров начал, но в последних матчах были такие моменты, когда он не забивал в пустые ворота. Кузяев — очень хороший, добротный игрок. Конечно, пригодился бы «Зениту» в любой ситуации, но его заменить можно», — цитирует Орлова «Спорт уик-энд» со ссылкой на «Эхо Москвы».

В 18 матчах чемпионата России Кузяев забил два гола и сделал результативную передачу. Также на его счету три жёлтые и одна красная карточки. Хавбек пропустит порядка двух месяцев.