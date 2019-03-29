СМИ: Тухель продлил контракт с «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель продлил контракт с французским клубом, сообщает L’Еquipe. По информации издания, срок соглашения рассчитан до лета 2021 года. Прежний договор действовал до лета 2020 года. Предполагается, что официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшее время.

Тухель возглавил «ПСЖ» прошлым летом. В нынешнем сезоне парижский клуб под его руководством вылетел из Лиги чемпионов и Кубка лиги. При этом «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 20 очков. Также «ПСЖ» вышел в полуфинал Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что продление соглашения откладывалось из-за разногласий по трансферам. Специалист требовал от клуба гарантий на усиление в летнее окно, а также он желал оказывать большее влияние на покупку и продажу футболистов.