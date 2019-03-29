Вице-президент «Анжи»: сделаем всё, чтобы чёрная полоса «Краснодара» продлилась

Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча РПЛ с «Краснодаром».



«Сейчас уже можно сказать наверняка, что ребята так просто не сдадутся и будут до конца биться за сохранение места в Премьер-Лиге. Если летом и осенью еще были опасения, что парням надоест эта неопределённость с деньгами и будущим клуба и они решат уйти из команды или станут недостаточно отдаваться игре, то все события прошлого года, а также победа над «Оренбургом» после зимнего перерыва развеяли этот скепсис.



Футболисты верят в своего главного тренера Адиева, мобилизовавшего их на борьбу вопреки всем обстоятельствам. Они жаждут доказать, что умеют быть выше любых проблем. Понятно, что с тем же «Краснодаром» будет непросто — команда очень организованна во всех линиях, и ее безвыигрышная серия когда-то должна закончиться. Но «Анжи» сделает всё, чтобы чёрная полоса «Краснодара» прервалась чуть позже», – цитируют «Известия» Джамбулатова.

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