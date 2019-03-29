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Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб

Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», Хэмилтон Бернард, агент бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши, пытается до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб. В этот день в Бразилии закрывается трансферное окно.

Отмечается, что в конце прошлого года у «Спартака» было несколько предложений по аренде Роши, но московский клуб готов только продать полузащитника за $ 12 млн. Бернард считает, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов, который сам попросил Рошу остаться, не дал ему достаточно шансов, чтобы проявить себя в составе красно-белых.

Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 12 млн. За этот период форвард забил один мяч за столичный клуб.

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