Кейн готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн заявил, что в случае очередного проявления расизма во время матчей он уведёт свою команду с поля.

Ранее стало известно, что в ходе матча Черногория — Англия болельщики хозяев скандировали расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов англичан, среди которых защитник Дэнни Роуз и полузащитник Рахим Стерлинг. Главный тренер гостей Гарет Саутгейт после встречи выразил возмущение поведением фанатов и пообещал уведомить УЕФА об инциденте.

«Это ужасно и недопустимо. Наши футболисты хорошо держались, оставаясь профессионалами. Я поддерживаю своих партнёров по команде, и если это случится снова и они будут расстроены, я подставлю им своё плечо. Надеюсь, что такого больше никогда не случится, но если всё-таки произойдёт, я буду готов увести команду и оказать своим партнёрам поддержку", — цитирует Кейна The Telegraph.