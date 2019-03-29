Директор по безопасности «Спартака»: Каррера сам решил не идти на трибуну В

Директор по безопасности «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера не пошёл на фанатскую трибуну во время матча с «Зенитом», несмотря на приглашение.

«Никаких беспорядков приход Карреры на фанатский сектор вызвать не может. Это не первый и не последний случай, когда какие-то футболисты или тренеры «Спартака», действующие или бывшие, приходили на эту трибуну и всё было хорошо. Фанаты сами заинтересованы в том, чтобы те люди, которых они боготворят, приходили к ним на сектор, и на этот период они точно не думают о совершении каких-то правонарушений.



Служба безопасности клуба не предпринимала никаких мер, чтобы не допустить Карреру на фанатскую трибуну. Я лично встречал Массимо, его семью и его представителей на этой игре. Меня спросили: «Куда идти — на трибуну А или В?». Я ответил: «Куда хотите. Если у вас есть билет на трибуну В и вас там встречают – пойдёмте туда, я вас провожу. Если нет – то пойдём на «Платинум». Мы туда и пошли.



Каррера мог, не имея билета, попасть на «фанатку» по приглашению болельщиков. Я бы его сопроводил, как представитель службы безопасности. Фанклуб был мной оповещён, и его представители ждали, что я приведу Карреру, если он решит пойти на трибуну В. Даже если бы у него были билеты на верхний ярус, он бы попал на нижний, туда, куда его пригласили фанаты. Никаких ограничений не было. Он принял решение вместе со своими представителями идти на «Платинум» по билетам или абонементам, которые у них имелись. Насколько я знаю, были у них и билеты на трибуну В, но они решили туда не ходить», — цитирует Мележикова «Советский спорт».