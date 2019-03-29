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А. Кержаков: к «Спартаку» зависти нет, я рад, что играл в «Зените»

А. Кержаков: к «Спартаку» зависти нет, я рад, что играл в «Зените»
Футбол / РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал мнение, что у «Спартака» всегда был особенный стиль игры.

«Так было раньше, когда у „Спартака“ действительно был очень узнаваемый стиль. Стеночки, забегания, вбегания. Ну и потом, там были собраны лучшие футболисты России. Точнее, „Спартаку“, когда распался Советский Союз, были созданы все условия, чтобы там играли лучшие футболисты.

Вызывало ли у игроков других клубов какую-то зависть? Не знаю, я в то время на профессиональном уровне не играл. А когда начал играть, „Спартак“ лишь в последний год снова стал чемпионом. Несколько раз чемпионат страны выиграл ЦСКА, три раза – „Зенит“. Поэтому я очень рад, что играл именно в „Зените“. Зависти к „Спартаку“ не было никогда», — цитирует Кержакова «РИА Новости».

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