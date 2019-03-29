«Арсенал» рассматривает игрока «Эйбара» в качестве преемника Рэмси

Лондонский «Арсенал» продолжает поиски футболиста, способного заменить полузащитника Аарона Рэмси, который летом присоединится к туринскому «Ювентусу» на правах свободного агента.



Как сообщает Marca, одним из игроков, которых «канониры» рассматривают в качестве преемника валлийца, стал хавбек «Эйбара» Жоан Жордан. Контракт 24-летнего испанца рассчитан до лета 2020 года, и ожидается, что «Арсеналу» не придётся сильно тратиться на его приобретение. При этом в соглашении Жордана прописана сумма отступных в размере € 15 млн. Сам игрок хотел бы попробовать свои силы в другом клубе.



Жордан является воспитанником «Эспаньола», откуда летом 2017 года перешёл в «Эйбар». По условиям договора каталонскому клубу достанется 20% от общей суммы следующего трансфера хавбека.



В нынешнем сезоне Жордан принял участие в 27 матчах испанской Примеры, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Венгер: «Арсеналу» будет не хватать Рэмси