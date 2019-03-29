Экс-игрок «Зенита»: Кокорин показался добрым парнем, а Мамаев — надменным

Бывший футболист «Зенита», воспитанник «Кировца», СДЮШОР «Смена» Басель Абдулфаттах рассказал, с кем из нынешних футболистов он поиграл в молодёжной сборной России.

«Не только с Дзюбой, но и с Кокориным, и с Мамаевым. Артём всё время юморил. Очень позитивный парень, его шутки не были злыми. Но Дзюба на два года старше, в том возрасте это большая разница, у них своя компания. Мамаев? Он мне показался немного надменным, но это оценочное суждение, мы же с ним близко не были знакомы. Кокорин показался добрым парнем, они со Смоловым вместе всё время ходили.

Ситуация с Кокориным и Мамаевым? От Кокорина я такого не ожидал. Мамаев, допускаю, мог вспылить. Скорее всего, Саша пытался самоутвердиться в компании перед младшим братом, поэтому тоже полез. Конечно, они неправы.

Что помешает им вернуться? Общественное мнение будет неоднозначным. Но сейчас общество уже на их стороне. Вот если бы ребят «отмазали» — другое дело. Они уже понесли наказание, пересидели даже", — цитирует Абдулфаттаха «Спорт уик-энд».