Одриосола: перейти в «Реал» — это как взобраться на Эверест

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола выразил мнение, что переход в «Королевский клуб» является достижением высочайшего уровня в профессиональном футболе.



«Были ли у меня ещё предложения летом? Да, но я не сомневался ни секунды. Я был готов покинуть «Сосьедад» только ради «Реала». В мировом футболе нет клуба больше. Перейти в «Реал» – это как взобраться на Эверест, достичь высочайшего уровня в футболе», — приводит слова Одриосолы Lagalerna.com.



Одриосола перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи и получил 1 жёлтую карточку. «Реал» после 28 туров занимает третье место в турнирной таблице первенства, имея в активе 54 очка и уступая лишь «Барселоне» (66) и «Атлетико» (56).

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