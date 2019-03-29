Экс-игрок «Зенита»: в клубе всем поровну платили, чтобы недовольных не было

Бывший футболист «Зенита», воспитанник «Кировца», СДЮШОР «Смена» Басель Абдулфаттах рассказал о зарплатах, которые были в петербургском клубе. Абдулфаттах находился в системе «Зенита» с 2008 по 2010 год.



«Тогда в «Зените» всем поровну платили, чтобы недовольных не было. На скамейке посидел и 15 тысяч долларов получил. Миллер тоже в раздевалку заходил. Я удивился, что он меня знает по фамилии. Пожал руку: «О! Ты уже здесь, давай-давай». Миллер очень открытый человек, у него нет никакого пафоса, апломба», — цитирует Абдулфаттаха «Спорт уик-энд».

В 2011 году Абдулфаттах перешёл в «Крылья Советов», после чего также выступал за «Енисей», «Черноморец» и петербургское «Динамо». В 2016 году завершил карьеру.