Порезавшему соперников турецкому игроку отменили пожизненную дисквалификацию

Федерация футбола Турции отменила решение о пожизненной дисквалификации полузащитника клуба «Амедспор» Мансура Чалара, сообщает HT Spor.



Наказание 33-летнего футболиста было пересмотрено, и теперь ему предстоит пропустить 20 матчей.



Напомним, в матче третьего по силе дивизиона Турции с «Сакарьяспором» Чалар незаметно пронёс на поле лезвие. В ходе стычек во время матча футболист активно использовал своё оружие, несколько раз ранив соперников. В некоторых случаях он делал это незаметно для противников, а в ходе более активного конфликта нанёс порез на лицо одному из игроков.



К расследованию дела была привлечена прокуратура Турции. У пострадавших были обнаружены порезы туловища, шеи и лица. После матча футболисты, которым досталось из-за хулиганского поведения соперника, зафиксировали раны на фото. При этом клуб Чалара отреагировал на инцидент заявлением, в котором обвинил СМИ в распространении «грязных слухов».

Видео доступно в «твиттере» Yeni Şafak Spor.