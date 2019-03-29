Жирков: как надо опекать Азара? Наверное, лучше, чем я

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своём функциональном состоянии, отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Бельгией (1:3) и поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Сейчас здоровье намного лучше, работаю на всех тренировках и участвую в матчах. Возвращение в сборную – долгая история. Соскучился по футболу. Чем больше сыграю в этом сезоне, тем лучше. Как надо опекать Эдена Азара? Наверное, лучше, чем я.



Матч с «Оренбургом»? Это хорошая команда. В игре с «Краснодаром» она показала, что умеет играть с сильными соперниками. Мы готовимся серьёзно и должны набрать три очка», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.