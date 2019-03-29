Ерохин и Маркизио не помогут «Зениту» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».



«Кузяева мы потеряли надолго. Остальные все готовы, за исключением Ерохина и Маркизио. Они пока не тренируются с командой. Длительные перелёты Нобоа и Барриоса – стресс для организма. Посмотрим на их состояние завтра. Конечно, чем больше времени на подготовку, тем лучше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Матч «Зенит» – «Оренбург» состоится 31 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«Зенит» после 20 туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 41 очком в активе. «Оренбург» (26) – 10-й.

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