Семак: мне импонирует игра Сутормина, но трансферы будут обсуждаться позднее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к полузащитнику «Оренбурга» Алексею Сутормину.



«Для нынешнего «Оренбурга» Сутормин – лидер команды. От него идёт много атакующих действий. Мне импонирует его игра. Но все вопросы трансферной политики будут обсуждаться ближе к концу сезона.



«Оренбург» – организованная команда. Хорошо контратакует, использует стандартные положения. Крепкий орешек. Мы должны играть быстро и агрессивно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Зенит» возобновил интерес к Сутормину. Сине-бело-голубые хотели осуществить переход в зимнее трансферное окно, однако хавбек остался в «Оренбурге».

«Зенит» претендует на Сутормина, но игрок хочет остаться в «Оренбурге» до лета