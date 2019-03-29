Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: мне импонирует игра Сутормина, но трансферы будут обсуждаться позднее

Семак: мне импонирует игра Сутормина, но трансферы будут обсуждаться позднее
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к полузащитнику «Оренбурга» Алексею Сутормину.

«Для нынешнего «Оренбурга» Сутормин – лидер команды. От него идёт много атакующих действий. Мне импонирует его игра. Но все вопросы трансферной политики будут обсуждаться ближе к концу сезона.

«Оренбург» – организованная команда. Хорошо контратакует, использует стандартные положения. Крепкий орешек. Мы должны играть быстро и агрессивно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Зенит» возобновил интерес к Сутормину. Сине-бело-голубые хотели осуществить переход в зимнее трансферное окно, однако хавбек остался в «Оренбурге».

«Зенит» претендует на Сутормина, но игрок хочет остаться в «Оренбурге» до лета
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент