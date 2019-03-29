Семак: у Азмуна есть всё, чтобы сделать следующий шаг в карьере

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение нападающего Сердара Азмуна провести свои выходные на родине в Иране, помогая пострадавшим от наводнения в провинции Голестан.



«На месте ли голова у Сердара Азмуна после участия в операции по спасению людей? У него всегда голова на месте.



Что касается, его футбольных качеств, то я их прекрасно знал. Очень рад, что появилась возможность поработать вместе. Думаю, он может забивать больше. В нашей команде создаётся больше голевых моментов для него. Надо потренировать буллиты. Вообще у него есть всё, чтобы сделать следующий шаг в карьере», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Азмун перешёл в «Зенит» зимой из «Рубина». После трансфера в стан сине-бело-голубых форвард забил пять мячей в пяти встречах, повторив клубный рекорд «скорострельности».



Азмун принял участие в спасательной операции в Иране. Человечище! Нападающий «Зенита» помогает пострадавшим от наводнения.