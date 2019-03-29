Сульшер хочет сохранить Фелана в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что хочет сохранить в своём тренерском штабе Майка Фелана. Специалист работал в стане манкунианцев ещё при Алексе Фергюсоне.



«Майк является частью нашего штаба, и они хорошо взаимодействуют друг с другом. Я действительно надеюсь, что мы продолжим работать нынешним штабом. Наш персонал хорошо сработался друг с другом, и это приводит к результатам. Я не намерен делать никаких изменений в тренерском штабе, и никто не выражал желания уйти», — цитирует Сульшера интернет-портал Goal.

Накануне Сульшер был утверждён главным тренером «Манчестер Юнайтед» на три года. Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. Кроме того команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.