Варан и Санчо — главные цели «МЮ» на лето, клуб готов побить трансферный рекорд

Руководство «Манчестер Юнайтед» определило две главные цели на летнее трансферное окно, сообщает The Independent.



По словам издания, после окончания нынешнего сезона манкунианцы сфокусируются на приобретении защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. В английском клубе понимают, что за каждого из игроков потребуют более € 100 млн, однако их это не смущает. Более того, «красные дьяволы» готовы при необходимости побить трансферный рекорд.



Отмечается, что на случай неудачи с Вараном «Манчестер Юнайтед» рассматривает два альтернативных варианта: Милана Шкриньяра («Интер») и Самуэля Юмтити («Барселона»).



Также в сферу интересов манкунианцев входят защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака и нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

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