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«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
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«Молодёжка» «Арсенала» одолела «Крылья Советов» благодаря автоголу в концовке

«Молодёжка» «Арсенала» одолела «Крылья Советов» благодаря автоголу в концовке
Футбол / РПЛ

В 21-м туре молодёжного первенства России «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Матч состоялся на стадионе «Металлург» в Самаре и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Ни одной из команд не удавалось выйти вперёд вплоть до концовки встречи. На 81-й минуте «оружейники» всё же открыли счёт благодаря автоголу защитника «Крыльев» Александра Нестерова. До конца матча хозяевам так и не удалось восстановить равенство.

«Арсенал» набрал 38 очков и сравнялся по этому показателю со «Спартаком» и «Динамо», занимающими третье и четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства соответственно. «Крылья Советов» (30) располагаются на восьмой строчке. С полной таблицей турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
29 марта 2019, пятница. 11:00 МСК
Крылья Советов-мол.
Самара
0 : 1
Арсенал-мол.
Тула
0:1 – Нестеров – 81 (автогол)
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