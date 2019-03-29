«Молодёжка» «Арсенала» одолела «Крылья Советов» благодаря автоголу в концовке

В 21-м туре молодёжного первенства России «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Матч состоялся на стадионе «Металлург» в Самаре и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.



Ни одной из команд не удавалось выйти вперёд вплоть до концовки встречи. На 81-й минуте «оружейники» всё же открыли счёт благодаря автоголу защитника «Крыльев» Александра Нестерова. До конца матча хозяевам так и не удалось восстановить равенство.



«Арсенал» набрал 38 очков и сравнялся по этому показателю со «Спартаком» и «Динамо», занимающими третье и четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства соответственно. «Крылья Советов» (30) располагаются на восьмой строчке. С полной таблицей турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».