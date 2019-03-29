Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Женская сборная России осталась на 25-м месте в рейтинге ФИФА

Женская сборная России осталась на 25-м месте в рейтинге ФИФА
Футбол

Женская сборная России продолжает занимать 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован сегодня, 29 марта, на официальном сайте организации.

По-прежнему возглавляет рейтинг сборная США, у которой 2101 очко. Сборная Германии с 2072 баллами располагается на втором месте. Английские футболистки поднялись с четвёртого на третье место (2049), а француженки опустились с третьего на четвёртое (2043).

Далее в рейтинге ФИФА идут Канада (2006), Австралия (2003), Япония (1991), Нидерланды (1967), Швеция (1962), Бразилия (1944). В активе российских футболисток на данный момент 1713 очков. В следующий раз рейтинг Международной федерации футбола будет опубликован 12 июля.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент