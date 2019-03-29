Женская сборная России осталась на 25-м месте в рейтинге ФИФА

Женская сборная России продолжает занимать 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован сегодня, 29 марта, на официальном сайте организации.



По-прежнему возглавляет рейтинг сборная США, у которой 2101 очко. Сборная Германии с 2072 баллами располагается на втором месте. Английские футболистки поднялись с четвёртого на третье место (2049), а француженки опустились с третьего на четвёртое (2043).



Далее в рейтинге ФИФА идут Канада (2006), Австралия (2003), Япония (1991), Нидерланды (1967), Швеция (1962), Бразилия (1944). В активе российских футболисток на данный момент 1713 очков. В следующий раз рейтинг Международной федерации футбола будет опубликован 12 июля.