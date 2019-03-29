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«Челси» готов платить Хадсону-Одои более € 100 тыс. в неделю

«Челси» готов платить Хадсону-Одои более € 100 тыс. в неделю
Футбол / Англия

Лондонский «Челси» продолжает предпринимать попытки удержать нападающего Каллума Хадсона-Одои в команде.

Как утверждает Evening Standard, руководство синих готово повысить зарплату 18-летнего футболиста до уровня основных игроков клуба. Уже в ближайшее время «Челси» может предложить форварду новый контракт, по условиям которого он будет получать £ 100 тыс. (€ 116,5 тыс.) в неделю.

Сам Хадсон-Одои в настоящий момент склоняется к варианту с уходом из клуба в летнее трансферное окно. Талантливый нападающий недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб команды в нынешнем сезоне.

Заполучить Хадсона-Одои, недавно дебютировавшего за сборную Англии, хотят «Бавария», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

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