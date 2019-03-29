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Болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

Болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ

Болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить выездной матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Раздача билетов начнётся за полтора часа до начала игры возле кассы у гостевого сектора № 201 стадиона «Краснодар», — говорится на официальном сайте махачкалинской команды.

Напомним, что «Краснодар и «Анжи» сыграют 31 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главный судья встречи — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва).

После 20 туров «горожане» занимают в таблице Премьер-Лиги четвёртое место, махачкалинская команда располагается на 14-й позиции.

Календарь Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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