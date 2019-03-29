Агент Роши: Кононов сказал Педро, что он не будет играть за «Спартак»

Хэмилтон Бернард, агент нападающего московского «Спартака» Педро Роши, рассказал о нежелании главного тренера команды Олега Кононова видеть бразильца в составе, а также заявил об интересе к игроку из Бразилии.



«После того как главный тренер сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак», я начал искать клуб, где он сможет играть. Сейчас интерес к Педро проявляют два клуба из Бразилии. Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать. У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 12 млн. За этот период форвард забил один мяч за столичный клуб.

Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб