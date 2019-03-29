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«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в молодёжном первенстве

«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ

Сегодня, 29 марта, в 21-м туре молодёжного первенства московское «Динамо» на своём поле принимало «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Победный гол в добавленное время забил нападающий Тимур Сулейманов.

Таким образом, «Динамо» прервало свою победную серию в чемпионате, которая к этому дню насчитывала семь матчей подряд. В турнирной таблице бело-голубые с 38 очками продолжают занимать пятое место. «Локомотив» догнал по очкам в турнирной таблице «Краснодар», однако у краснодарцев сыграно на игру меньше.

В 22-м туре «Динамо» отправится в гости к махачкалинскому «Анжи», а «железнодорожники» на своём поле сыграют против «Зенита».

Турнирную таблицу молодёжного первенства России можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
29 марта 2019, пятница. 14:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
0 : 1
Локомотив-мол.
Москва
0:1 – Сулейманов – 90
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