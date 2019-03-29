Пиняев наградил призёров отборочного этапа Кубка Колыванова—2020

Первый отборочный этап международного детского футбольного турнира «Кубок Колыванова», проходивший в московском манеже «Чертаново» с 23 по 27 марта, завершился победой хозяев соревнований, футболистов академии «Чертаново» 2010 года рождения.



В финале основа чертановцев выиграла у своих одноклубников из второй команды со счётом 4:2. Победители выступали вне конкурса, так что единственную путёвку в финальный турнир завоевало «Чертаново-2». Третье место досталось ДЮСШ из Нижнего Новгорода, которая сломила сопротивление московского «Локомотива» — 5:1.



Лучшим игроком отборочного турнира стал Максим Зименко из «Чертаново». Лучшим бомбардиром — его одноклубник Михаил Суродин. Приз лучшему нападающему получил Фёдор Цюсько (ДЮСШ НН). Лучшим полузащитником признан Даниил Ефимцев («Локомотив» М), лучшим защитником — Дмитрий Сингер («Чертаново-2»), а лучшим вратарём — Егор Ершов («Чертаново-2»).



Призы победителям вручил самый молодой профессиональный футболист России, нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев.



Второй отборочный этап соревнований пройдёт с 22 по 26 июля, а третий — с 29 октября по 2 ноября. Их победители также получат путёвки в финальный турнир, который по традиции состоится в начале января.