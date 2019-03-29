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«Спартак» одолел «Ахмат» и поднялся на второе место в молодёжном первенстве

«Спартак» одолел «Ахмат» и поднялся на второе место в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ

В 21-м туре молодёжного первенства России «Ахмат» на своём поле встречался с московским «Спартаком». Матч прошёл на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит уже на 3-й минуте встречи – отличился нападающий красно-белых Даниил Лопатин, для которого этот мяч стал вторым в нынешнем розыгрыше молодёжного первенства. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве, после того как на 91-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Асхаб Чунчуров.

«Спартак», набрав 41 очко, обошёл «Краснодар» (39) в турнирной таблице соревнования и поднялся на второе место. При этом у «быков» остаётся одна игра в запасе. Возглавляет таблицу ЦСКА (49). В свою очередь «Ахмат» остался на 11-й строчке с 26 очками в активе. С полной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
29 марта 2019, пятница. 14:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
0 : 1
Спартак-мол.
Москва
0:1 – Лопатин – 4
Удаления: Чунчуров, 90 – нет
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