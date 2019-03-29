«Спартак» одолел «Ахмат» и поднялся на второе место в молодёжном первенстве

В 21-м туре молодёжного первенства России «Ахмат» на своём поле встречался с московским «Спартаком». Матч прошёл на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол был забит уже на 3-й минуте встречи – отличился нападающий красно-белых Даниил Лопатин, для которого этот мяч стал вторым в нынешнем розыгрыше молодёжного первенства. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве, после того как на 91-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Асхаб Чунчуров.



«Спартак», набрав 41 очко, обошёл «Краснодар» (39) в турнирной таблице соревнования и поднялся на второе место. При этом у «быков» остаётся одна игра в запасе. Возглавляет таблицу ЦСКА (49). В свою очередь «Ахмат» остался на 11-й строчке с 26 очками в активе. С полной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».