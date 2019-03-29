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Кикнадзе не согласен, что в чемпионстве «Локомотива» есть заслуга Смородской

Кикнадзе не согласен, что в чемпионстве «Локомотива» есть заслуга Смородской
Футбол / РПЛ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказал мнение по поводу слов бывшего президента столичного клуба Ольги Смородской по поводу её заслуг в чемпионском титуле команды.

«Ольга Смородская считает, что чемпионство «Локомотива» и её заслуга тоже? Не согласен», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Смородская стала президентом «Локомотива» в 2010 году и занимала этот пост шесть лет. В августе 2016 года она покинула должность президента клуба, вместе с ней «Локомотив» покинули ещё 15 сотрудников.

По итогам сезона-2017/18 «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина стал чемпионом России. Золотые медали столичная команда смогла выиграть впервые с 2004 года.

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