Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не станет покупать Глушакова

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил вероятность возвращения в клуб полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова.



«Может ли Глушаков быть интересен «Локомотиву»? Нет! Объясню, почему. Мы приняли решение, что ищем молодых игроков. В фокусе нашего зрения находятся только игроки до 25 лет. Игроков старше мы будем брать, только если мы чётко понимаем, что он нам нужен. Но 90-95% игроков, которые нам могут быть интересны летом, составляют игроки в возрасте 25 лет и меньше», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Напомним, Глушаков защищал цвета «Локомотива» с 2005 по 2013 год, после чего перебрался в «Спартак», с которым завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/17.

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