«Локомотив» предложит Сёмину остаться в клубе, если он покинет тренерский пост

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе исключил вероятность увольнения Юрия Сёмина с поста главного тренера команды по итогам нынешнего сезона.



«У Сёмина контракт подписан по системе «1+1», чемпионат ещё не закончился. Решение примет совет директоров, но вопрос главного тренера точно не списке приоритетных. Мы довольны тем, как играет команда, матч с «Краснодаром» — вообще один из лучших за последние годы.



Правда ли, что, если «Локомотив» займёт место ниже второго, Сёмин покинет команду? Неправда. Я и в 2017-м был за то, чтобы Сёмин остался — команда выполняла задачи. Слово «покинуть» в контексте Сёмина я вообще не люблю. Когда-нибудь он уйдёт с поста главного тренера, но команду он точно не покинет. Уйдёт в совет директоров или будет почётным президентом», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Новый босс «Локо» вышел из тени. Интервью обо всём: Сёмине, Фернандеше, будущем А ещё Кикнадзе сказал, что после проведённого аудита ему есть о чём поговорить с Геркусом.