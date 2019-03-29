Кикнадзе: не могу сказать, что у меня есть резкое неприятие по теме лимита

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров, действующему в российском футболе.



«Клубам, конечно, удобнее работать, если руки развязаны. Но лимит сделан в интересах сборной, поэтому принципиально важна позиция РФС. Если там считают, что с комплектованием сборной справятся без лимита, тогда его нужно изменить. Не могу сказать, что у меня есть резкое неприятие по этой теме. Просто нужно заранее знать правила игры, чтобы учитывать это в трансферной кампании», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



«Локомотив» после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков и уступая лишь «Зениту» (41) и ЦСКА (36).

